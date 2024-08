‘Fica lá em casa’: Rebeca Andrade faz convite para Simone Biles

Receba Andrade coloca casa à disposição para receber Simone Biles no carnaval - (crédito: Foto: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Rivais? Sim. Amigas? Também. A relação de respeito entre Rebeca Andrade e Simone Biles pode ganhar um capítulo ainda mais amistoso em fevereiro de 2025. Isso porque a ginasta brasileira levantou a possibilidade de receber a norte-americana em sua casa caso ela queira não só conhecer o país, como também curtir o carnaval do Brasil.

O convite ocorreu de forma indireta através de uma entrevista recente de Rebeca Andrade. A ginasta demonstrou interesse em fazer Simone Biles e Sunisa Lee conhecerem mais das maravilhas do Rio de Janeiro, onde vive no Brasil, e inclusive pôs sua casa à disposição.

“Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Sunisa, mas só porque não tive oportunidade. Vai todo mundo para o Rio, curtir o carnval. Ai fica lá em casa. Chamei a Melanie (ginasta francesa) também. Não sei se as pessoas levam a sério, mas se me convidassem, eu iria. O Brasil é maravilhoso. Tem muita coisa para fazer no Rio”, disse Rebeca.

Rebeca Andrade recorda passeio com alemãs

A seleção alemã da modalidade treinou no início do ano no CT da ginástica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. À época, as ginastas puderam curtir o carnaval na Cidade Maravilhosa, e Rebeca Andrade revelou que elas amaram a experiência.

“Elas estiveram no Sambódromo, amaram. Sempre que elas quiserem, a gente convida. Se elas quiserem ir, a gente vai super receber”, disse.

Rivalidade nos Jogos Olímpicos

A relação entre as duas melhores ginastas da atualidade se baseia em muita admiração e respeito. No decorrer das Olimpíadas de Paris, inclusive, Simone Biles enalteceu diversas vezes o talento de Rebeca Andrade – que superou a rival na disputa do solo individual ao conquistar o ouro inédito.

“Estou empolgada e orgulhosa em competir com ela”, declarou Biles em uma de suas coletivas de imprensa.

Os olhos estavam sempre voltados a elas durante a competição em Paris. As duas concluíram suas participações nos Jogos Olímpicos com quatro medalhas, mas Rebeca Andrade teve um faturamento superior ao da adversária em premiações.

