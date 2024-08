Thiago Silva se pronuncia após eliminação do Fluminense

Thiago Silva lamentou eliminação do Fluminense na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves E Marina Garcia / Fluminense FC)

O zagueiro Thiago Silva não escondeu a tristeza após a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (8), via redes sociais, o camisa 3 lamentou o empate por 2 a 2 com o Juventude, no Maracanã, que custou a vaga às quartas de final.

Apesar da queda na competição, o zagueiro salientou a luta do time até o apito final – o Flu perdia por 2 a 0 até os 45′ do segundo tempo e empatou. Para ele, esse espírito precisa continuar.

LEIA MAIS: Marcelo completa 100 jogos pelo Fluminense, mas sente dores na coxa

Vale lembrar que este foi a quinta partida de Thiago Silva desde seu retorno, sendo o primeiro que o Fluminense não ganha e também o primeiro com gols sofridos com o Monstro em campo. Antes, eram quatro vitórias seguidas por 1 a 0.

“Triste com a eliminação… noite em claro pensando em várias coisas, mas agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui! Tentamos até o último minuto, esse espírito tem que continuar. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente por mais que seja duro! Obrigado tricolores. Seguimos”, desabafou.

Confira a postagem de Thiago Silva após eliminação do Fluminense

Triste com a eliminação… noite em claro pensando em várias coisas, mas agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui! Tentamos até o último minuto, esse espírito tem que continuar. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente por mais que seja duro! Obrigado tricolores… pic.twitter.com/1J9JAHH7oU — Thiago Silva (@tsilva3) August 8, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.