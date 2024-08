Palmeiras prepara reavaliação para Felipe Anderson e Mayke

O Palmeiras agendou uma reavaliação para saber as condições físicas do lateral-direito Mayke e do meia-atacante Felipe Anderson. Os dois saíram do duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo da partida e preocuparam. Eles serão reavaliados nesta sexta-feira (9), quando o elenco se reapresenta na Academia de Futebol.

Mayke sentiu a panturrilha, após ficar fora da partida contra o Internacional por dores musculares. Ele atuou no sacrifício, mas sentiu logo aos 38 minutos e pediu para deixar o gramado. Ele acabou sendo substituído por Marcos Rocha. Já Felipe Anderson sofreu um trauma no olho, ainda tentou permanecer no jogo, mas não teve condições. Gabriel Menino entrou contra o Flamengo.

O elenco do Palmeiras recebeu folga e se apresenta nesta sexta-feira (9), para iniciar a preparação para mais um duelo contra o Flamengo. Desta vez, as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Maracanã, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro.

Quem volta no Palmeiras

Quem vai voltar para esta partida é Maurício. O meia-atacante não jogou contra o Rubro-Negro por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Internacional. Assim, ele é um candidato a entrar no time titular. Em contrapartida, Estêvão está em fase final de recuperação de um entorse no tornozelo esquerdo, mas a tendência é de que ele fique fora do embate. Piquerez e Bruno Rodrigues não têm previsão de volta.

