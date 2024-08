Botafogo fixa preço para negociar Damían Suárez

O Botafogo pode ter uma baixa nesta janela de transferências que não estava prevista. Damían Suárez não se adaptou à vida no Rio de Janeiro e está próximo de deixar o clube carioca. O jogador já tem um acordo verbal com o Peñarol, de acordo com o jornalista Guille López, da rádio uruguaia “Sport 890”.

Ainda segundo o jornalista, o jogador conversou diretamente com o técnico Diego Aguirre, do Peñarol, e já possui, inclusive, um acordo salarial. No entanto, como o Alvinegro não quer facilitar a saída, pode ser um problema para a possível transferência do atleta para o clube uruguaio.

Para liberar o jogador para o Peñarol, o clube carioca pede pelo menos 3 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 17 milhões. Com contrato até dezembro de 2025 com o Botafogo, o lateral-direito tem multa rescisória de 23 milhões de dólares, algo em torno de R$ 130 milhões.

A possível saída de Damían começou a se desenhar na terça-feira (6). Após treinar normalmente, o jogador pediu para não acompanhar o elenco para a partida decisiva contra o Bahia, pelo jogo de volta da Copa do Brasil alegando problemas pessoais. A derrota por 1 a 0 na quarta-feira (7) resultou na eliminação do Alvinegro do campeonato nas oitavas de final.

Caso a transferência se concretize, o Botafogo vai contar apenas um jogador para a posição: Mateo Ponte. Rafael seria outra opção, mas se recupera de um problema no joelho. Dessa forma, o clube teria que buscar outro lateral-direito no mercado ainda nesta janela de transferências.

