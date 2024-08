Garoto-propaganda! Neymar estrela campanha no Al-Hilal

Neymar vira garoto-propaganda em vídeo de divulgação do novo uniforme do Al-Hilal - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Neymar estrelou a campanha de divulgação dos uniformes do Al-Hilal para temporada 2024/2025 nesta sexta-feira (8). Mesmo sem ir a campo desde outubro de 2023, o astro brasileiro participou, ao lado de Malcom, como um dos garotos-propaganda do material publicado pelo clube nas redes sociais.

O vídeo de divulgação do uniforme teve como mensagem principal a responsabilidade de vestir a camisa do ‘maior’ clube da Arábia Saudita: ”11 almas carregando 67 anos de história”. Apesar de não ter sido o único brasileiro a aparecer no conteúdo, Neymar se destacou como o jogador com mais tempo de participação na campanha.

O novo uniforme mantém a predominância do azul, com detalhes triangulares em tons distintos. O escudo do Al-Hilal, assim como a logo da fornecedora, permanecem em branco.

Retorno aos gramados

Mesmo sem contar com Neymar desde outubro de 2023, a comissão técnica de Jorge Jesus considera perdê-lo para as primeiras rodadas da temporada, que começa em 22 de agosto. O brasileiro ainda se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo – lesão mais grave de sua carreira. O lance que tirou o atleta dos gramados ocorreu pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai.

O tempo de recuperação previsto para esse tipo de lesão varia entre dez e 12 meses. Sendo assim, o departamento médico do Al-Hilal trabalha cautelosamente e sem pressa para recuperá-lo definitivamente antes de pensar no retorno aos gramados.

Neymar desabafa sobre recuperação

Ativo nas redes sociais, Neymar usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre o processo de recuperação da grave lesão no joelho. O astro do Al-Hilal revelou que “às vezes sente vontade de desistir”, mas se mantém resiliente mesmo em meio às dificuldades.

“Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias”, escreveu à época.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.