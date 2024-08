Final do futebol masculino nos Jogos de Paris terá arbitragem brasileira

A final do futebol masculino dos Jogos de Paris terá arbitragem brasileira. O apito de França x Espanha, na sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), ficará sob responsabilidade do catarinense Ramon Abatti Abel. O confronto será no Parc des Princes, a casa do Paris Saint-German.

Os auxiliares Rafael Alves e Guilherme Camilo formarão o trio de arbitragem com Ramon Abatti. Essa, aliás, é a quarta partida em que Ramon é escalado.

Anteriormente, Ramon Abatti Abel apitou o confronto entre Estados Unidos e Zâmbia, pela primeira rodada do futebol feminino. Posteriormente, esteve no jogo entre Israel e Paraguai, no futebol masculino, mas desta vez como quarto árbitro. Já na terceira rodada do futebol masculino, esteve como árbitro principal no duelo entre Marrocos e Iraque.

