Veja quais jogadores podem deixar o Vasco nesta janela

Com a janela de transferências ainda aberta, os times brasileiros visam delinear melhor seus elencos após a primeira metade da temporada. No Vasco não é diferente. Afinal, a equipe ainda vive sob desconfiança da torcida após uma sequência com atuações abaixo do esperado.

Assim, bem como o Cruz-Maltino está no mercado em busca de reforços, também busca desinchar o elenco e, consequentemente, sua folha salarial. Saiba, então, quais jogadores podem deixar o Vasco ainda nesta janela.

Três volantes/meias e dois atacantes estão com cada vez menos prestígio dentro do elenco. O volante Zé Gabriel, mais longevo dentre todos do elenco, já não surge entre os relacionados há três partidas, bem como o meia Praxedes. Este, emprestado pelo Red Bull Bragantino até o fim do ano, tem seis partidas no Brasileirão e poderia defender outro time brasileiro em 2024.

Outro meia, Galdames, até entrou em duas das últimas três partidas, mas a torcida aparenta não ter mais paciência. Ele começou bem a temporada, participando de cinco gols em seus primeiros sete jogos. Sua falta de intensidade nos jogos maiores, porém, irritam o torcedor.

Lá na frente, Rossi ainda não marcou nenhum gol na temporada e já não atua desde 7 de julho, quando jogou por 60 minutos diante do Inter. Desde então, não ganhou mais oportunidade. Serginho, por sua vez, só atuou cinco vezes em todo ano e não deve seguir no time, apesar de ser dele o gol que salvou o Vasco do rebaixamento no fim de 2023.

