Jair Ventura celebra classificação na Copa do Brasil: ‘Merecíamos a vaga’

O Juventude está nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe empatou com o Fluminense, em 2 a 2, na segunda partida das oitavas, realizada nessa quarta (07), no Maracanã. Aliás, no placar agregado, o time de Jair Ventura venceu por 5 a 4, após vencer diante de seus torcedores, no Alfredo Jaconi, por 3 a 2.

“Muito feliz com vaga nas quartas. Enfrentamos o atual campeão da América e que não levava gol nos últimos quatro jogos no Brasileiro. Tem o Thiago Silva, um dos maiores zagueiros do futebol mundial. Conseguimos a classificação dentro do Maracanã, fizemos cinco gols nos dois jogos. Muito merecida a vaga, que é importantíssima financeiramente para o clube e esportivamente para todos nós envolvidos”, explica o treinador Jair Ventura, que projetou o desafio diante do Botafogo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos um grande desafio, vamos enfrentar o líder da competição e uma das equipes que mais fez investimentos esse ano. Junto do torcedor que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar uma vitória importante para os nossos objetivos dentro do campeonato”, finalizou o treinador.

Assim, o elenco retorna para Caxias do Sul nesta quinta-feira (08). No dia seguinte, dá início às atividades visando ao desafio de domingo (11), no Alfredo Jaconi, as 11h (de Brasília), pelo torneio de pontos corridos. Contudo, pela Copa do Brasil, o Juventude aguarda o sorteio para saber quem enfrentará. Aliás, no Campeonato Brasileiro, a equipe está na 13ª posição, com 22 pontos somados.

