Atleta morre afogado em torneio mundial de Crossfit

O atleta sérvio Lazar Dukic, de 28 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (8/8) ao participar da competição internacional CrossFit Games, realizada nos Estados Unidos.

O evento é um torneio de modalidades esportivas em que vence o atleta mais completo. As provas começaram nesta quinta na cidade de Forth Wart, no Texas.

Enquanto disputava a prova de natação no lago Marine Creek, o sérvio foi visto pela última vez a cerca de 100 metros da linha de chegada. Após o encerramento da disputa, a organização percebeu que Lazar não tinha emergido.

A equipe de resgate removeu um corpo do lago duas horas depois do desaparecimento do atleta. O evento confirmou a morte de Lazar em um pronunciamento publicado nas redes sociais.

"O CrossFit está profundamente entristecido pela morte do competidor durante a etapa de natação do evento individual no CrossFit Games. Estamos cooperando totalmente com autoridades e fazendo o possível para apoiar a família neste momento", escreveu.

As demais provas do dia foram suspensas.