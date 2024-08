Arteta surpreende com batedores de carteira em jantar do Arsenal

Mikel Arteta utiliza maneiras inovadoras para preparar o elenco do Arsenal - (crédito: Foto: Divulgação/Arsenal)

Durante um jantar da pré-temporada do Arsenal, o técnico Mikel Arteta usou uma estratégia inusitada para passar uma lição ao time. De acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’, sem que os jogadores soubessem, ele contratou uma equipe profissional de batedores de carteira, cuja missão era ir às mesas roubar discretamente os celulares e carteiras dos jogadores.

Ao final da refeição, Arteta pediu que todos esvaziassem os bolsos. Foi então que muitos perceberam, surpresos, que estavam sem alguns de seus pertences.

A intenção era mostrar à equipe a importância de estarem sempre atentos e preparados.

Dessa maneira, os Gunners seguem com a preparação para o amistoso de pré-temporada contra o Lyon, no próximo domingo (11). Este será o último compromisso do Arsenal antes da estreia na Premier League 2024/25.

O Arsenal ficou com o vice nas duas últimas edições da Premier League e o treinador utiliza novos meios para preparar o elenco em busca do título nacional.

