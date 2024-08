Gabigol rebate críticas após balançar camisa do Palmeiras no Allianz Parque

Gabigol pendura camisa do Palmeiras no short - (crédito: Reprodução/ redes sociais)

O Gabigol usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (8), para rebater os torcedores do Flamengo que o criticaram por pegar e balançar uma camisa do Palmeiras ainda no campo do Allianz Parque. O caso aconteceu na derrota do Rubro-Negro para o time paulista por 1 a 0, no jogo de volta da Copa do Brasil, na última quarta (7).

O atacante não saiu do banco ao longo da partida, mas, quando terminou – com a classificação do time carioca no agregado -, Gabigol pegou uma blusa de um jogador do Verdão e pendurou no short. Além disso, ele conversou com muitos jogadores da equipe adversária e deixou o campo ao lado do goleiro Weverton.

Logo, alguns torcedores do Rubro-negro foram as redes sociais criticar a atitude do ídolo do clube. O atacante, por sua vez, também por meio das suas redes sociais, respondeu que a torcida está ‘escolhendo o lado da chatice’.

Tudo é forma que vocês veem, e vocês estão escolhendo o lado da chatice, pqp ???? https://t.co/FccjCszzvt — Gabriel Barbosa (@gabigol) August 8, 2024

A polêmica aconteceu após o jogador quase ter trocado o Rubro-negro pelo Verdão nesta janela de transferências. Os clubes chegaram a negociar, mas não foi para frente. No entanto, o clube paulista deve tentar novamente contar com o atacante em 2025.

Após a partida da última quarta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, negou que já tenha assinado um pré-contrato com o camisa 99 do Flamengo

