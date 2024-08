Museu da Pelada promove encontro com ídolos do Fluminense

Ídolos do Fluminense estarão na Cobal para encontro com torcedores - (crédito: Foto: Divulgação / Museu da Pelada)

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense começará sua disputa no mata-mata da edição 2024 na próxima terça-feira (13), contra o Grêmio. Assim, o Museu da Pelada promoverá um encontro de ídolos do Flu com seus torcedores para assistirem ao duelo.

O evento será às 19h (de Brasília), na Cobal do Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Os jogadores históricos Duílio, Deley, Búfalo Gil, Arturzinho, Rubens Galaxe e Nielsen marcarão presença no evento, que tem entrada gratuita, aliás.

Nielsen, parte da lendária Máquina Tricolor, e Búfalo Gil, um dos artilheiros do Campeonato Carioca de 1974, juntam-se a Rubens Galaxe, o maior coringa da história do Fluminense. Além deles, Arturzinho, meia campeão carioca em 1976; Duílio, que formou uma sólida dupla de zaga no título nacional de 1984; e Deley, um dos principais armadores dos anos 80, completam, então, o time de ídolos tricolores no Gigantes do Museu.

O Museu da Pelada, idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese, celebra a memória do futebol e valoriza todas as histórias e personagens que fazem parte desse universo. O jogo entre Grêmio e Fluminense é na terça e abre as oitavas de final da Libertadores.

Confira informações sobre o evento com ídolos do Fluminense

Entrada: Gratuita

Endereço: Cobal do Humaitá, na Rua Voluntários da Pátria, 446 e 448

Data: 13 de agosto, às 19h

