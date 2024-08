Vôlei de praia: Duda e Ana Patrícia avançam e vão brigar pelo ouro em Paris

Paris — O vôlei de praia, assim como o taekwondo, amenizou o dia de doloridas derrotas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Após quedas na maratona aquática, na canoagem e na versão de quadra da modalidade, a dupla Duda/Ana Patrícia entrou na areia da Arena da Torre Eiffel para colocar o país na decisão da modalidade. Foi sofrido, mas a vaga veio com a vitória contra as australianas Mariafe/Clancy, por 2 sets a 1 (parciais de 20/22, 21/15 e 15/12).

As brasileiras mostraram, mais uma vez, o motivo de estarem realizando uma campanha tão consistente no vôlei de praia da Cidade Luz. Antes de entrarem em ação na semifinal, por exemplo, Duda/Ana Patrícia não havia sido derrotadas em nenhum set. O cenário de vitórias por 2 sets 0 ocorreram nos cinco jogos anteriores. O retrospecto caiu na primeira parcial, mas as duas encontraram forças para a virada.

Com muita torcida a favor, as brasileiras utilizaram o artifício, vibravam a cada ponto ou boa jogada realizada e chegaram a ter algumas vantagens de três pontos no marcador. As australianas, no entanto, exigiram bastante de Duda/Ana Patrícia e trataram de buscar a diferença várias vezes. Na melhor hora, assumiram a frente do placar e venceram o primeiro set, por 22/20.

Mais consistentes, as brasileiras tiveram maior controle da segunda parcial. O cenário de erro zero parece não ter incomodado. Um dos exemplos disso foi o sétimo ponto do set, com Ana Patrícia devolvendo bola complicada de primeira. Desta vez, a vantagem de quatro pontos não foi desperdiçada e cresceu ainda mais, até as atletas do país fecharem por 21/15.

O tie-break tinha cara de tudo ou nada para as duas duplas e significava a possibilidade da manutenção de luta pelo ouro. As australianas abriam dois pontos de frente, mas logo foram ultrapassadas. O 5/4 veio em um rally eletrizante, com ponto de Duda. Mas o equilíbrio teimou em se manter no placar. A vantagem brasileira veio na hora certa, na 13ª bola na areia, e vingou até o fim: 15/12.

O desafio pelo ouro das areias da Cidade Luz será nesta sexta-feira (9/8), às 17h30. O jogo, inclusive, está definido.. Mais cedo, as canadenses Melissa/Brandie avançaram para a decisão em partida bastante movimentada contra as suíças Huberli/Brunner. As europeias saíram na frente ao vencerem o primeiro set por 21/14. A virada, no entanto, veio em grande estilo, com um 22/20 na segunda parcial e um 15/12 no tie-break.