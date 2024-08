Em súmula, Rafael Klein justifica expulsão de Gregore contra o Bahia

O ..rbitro Rafael Rodrigo Klein, do jogo entre as equipes da SE Palmeiras e Fortaleza EC, durante partida v..lida pela d..ciima sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Gregore, volante do Botafogo, foi expulso aos 46 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Rafael Klein, na derrota para o Bahia por 1 a 0, na quarta-feira (7), pelo jogo de volta da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova. No entanto, a partida ainda estava 0 a 0 quando o lance polêmico aconteceu.

A súmula do jogo foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quinta-feira (8). O árbitro, portanto, justificou a expulsão. Ele alegou que o jogador alvinegro ”atingiu com a mão o rosto com uso de força excessiva”, em lance com Santiago Arias. O jogador recebeu o cartão vermelho direto após Rafael analisar o VAR.

“Aos 46′ minutos do primeiro tempo, após revisão na ARA, expulsei com cartão vermelho direto o atleta de camisa nº 26, sr. Gregore de Magalhães Silva Favero, da equipe S.A.F. Botafogo, por atingir com a mão o rosto do seu adversário de camisa nº 13, sr. Santiago Arias Naranjo, com o uso de força excessiva, fora da disputa de bola e com o jogo já paralisado“, escreveu Rafael Klein no documento.

Dessa forma, com um jogador a menos, o time carioca não aguentou a pressão e levou o gol no fim do segundo tempo. Com isso, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Agora, o Alvinegro mantém o foco no Brasileirão, onde é líder, e nas oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras. Os jogos acontecem neste mês.

