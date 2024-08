Atlético admite possibilidade de gramado sintético na Arena MRV em 2025

A Arena MRV foi inaugurada há quase um ano. No entanto, o gramado segue sendo um dos grandes problemas da nova casa do Atlético. Diante das reclamações até dos próprios atletas do clube, o CEO Bruno Muzzi admitiu a possibilidade de colocar gramado sintético.

“Para 2025, estamos estudando diversas alternativas. Entre elas, o sintético, que precisamos passar por um processo na prefeitura de alteração da legislação para que isso possa ser permitido. Se isso não for possível, a gente vai trabalhar com mais trocas de gramado ao longo do ano”, garantiu Bruno Muzzi, em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Na vitória diante do CRB, na última quarta-feira (7), pela Copa do Brasil, a situação voltou a se repetir, com problemas claros no campo.

“O gramado da Arena, ele sempre foi, dei diversas entrevistas do processo da construção, que seria um gramado muito complexo, porque sempre fui um defensor da grama sintética desde o primeiro momento. Já em função da arquitetura da Arena e sabendo que o sombreamento era muito pesado”, concluiu.

Diálogo com os atletas

Bruno esclareceu ainda que existe conversa com o departamento de futebol sobre o tema.

“Se você perguntar para qualquer jogador, o gramado natural em excelente condições, como é o do Corinthians, por exemplo, é indiscutível essa preferência. Mas entre um gramado em mau estado e um sintético em excelente estado, como é o Botafogo, qual a preferência?”

O Atlético prepara uma mudança no gramado da Arena MRV, em busca de uma solução mais rápida. O próximo jogo do Galo no local será apenas no dia 17 de agosto, às 16h (de Brasília), contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.