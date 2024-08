Charles não tem lesão, e Corinthians terá a volta de Raniele contra o Bragantino

O volante Charles realizou avaliação médica nesta quinta-feira (8), na reapresentação do Corinthians após classificação na Copa do Brasil, (7) e não teve lesão diagnosticada. O jogador deixou o campo no segundo tempo e preocupava a torcida alvinegra.

Recém-contratado, Charles colocou a mão no músculo posterior da coxa esquerda e foi substituído aos 29 minutos da etapa final. O departamento médico do Timão diagnosticou apenas um desgaste muscular. Dessa maneira, o volante deve ter condições de jogo para enfrentar o Bragantino, no próximo sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Ramón Díaz tem mais motivos para comemorar. Afinal, o também volante Raniele cumpriu suspensão contra o Grêmio e está à disposição para o duelo contra o Massa Bruta. No entanto, Yuri Alberto, em recuperação de cirurgia para retirada da vesícula, e Alex Santana, com grave lesão muscular, estão fora.

Contra o Bragantino, Ramón Díaz voltará a utilizar o zagueiro André Ramalho e o meia Rodrigo Garro como titulares. Contra o Grêmio, eles ficaram no banco de reservas e entraram somente no fim da partida. No entanto, a escalação do Corinthians deve ser decidida somente na atividade desta sexta-feira.

O Corinthians recebe o Bragantino às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Timão precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento. A equipe de Ramóz Díaz vem de triunfo nos pênaltis sobre o Grêmio, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

