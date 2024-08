Trippier pode trocar de clube na Premier League

Trippier em ação com a camisa da Inglaterra na Euro 2024 - (crédito: Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)

Kieran Trippier está no radar do West Ham, que busca reforçar a lateral-direita para esta temporada. De acordo com o jornal britânico ‘The Telegraph’, o jogador do Newcastle é um dos alvos da diretoria dos Hammers, que vai buscar a contratação do atleta de 33 anos. Ele tem vínculo até 2025 e, a partir de janeiro, pode negociar um pré-contrato com outros clubes.

Embora o lateral, que foi titular em seis jogos na Eurocopa 2024, tenha sido ligado a clubes da Arábia Saudita nesta janela de transferências, sua situação no Newcastle e a possibilidade de transferência ainda não foram definidas.

Trippier, capitão do Newcastle desde que chegou do Atlético de Madrid em 2022, ajudou o clube a se classificar para a Champions na temporada passada.

Além disso, o West Ham também demonstrou interesse em outros jogadores. Aaron Wan-Bissaka, do Manchester United, e Kyle Walker-Peters, do Southampton, estão na mira do clube, mas ainda não avançaram por acordo.

