Rivaldo revela se escalaria Marta como titular na final olímpica

A Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), pela final do futebol feminino na Olimpíada Paris 2024. E, pensando neste momento histórico para o futebol feminino brasileiro, o pentacampeão Rivaldo comentou ao site da Betfair, onde é embaixador, que estará na torcida pela seleção.

O ex-craque revelou sua expectativa para a grande final, além de dar sua opinião sobre a escalação (ou não) de Marta para o confronto contra os EUA.

“Estou bastante feliz com a Seleção Brasileira, principalmente depois desses dois últimos jogos. Elas tiveram uma fase de grupos difícil, com uma vitória, ficando apertada a classificação, mas conseguiram avançar. Depois o Brasil vai lá e consegue tirar duas seleções fortes, primeiro a França jogando em casa e depois a Espanha. Elas estão de parabéns pelo que já fizeram, principalmente pela semifinal, onde jogaram contra a melhor equipe do mundo”, disse o penta.

Na última partida da fase de grupos, contra a Espanha, a Rainha Marta foi expulsa após acertar o rosto de uma jogadora adversária, e pegou suspensão de dois jogos. Rivaldo falou sobre o momento e relembrou quando passou por uma situação parecida.

“Sobre a expulsão da Marta, quem joga bola sabe que ela não teve a intenção de machucar a adversária. Acredito que ela escorregou na jogada e acabou não conseguindo tirar o pé, o que levou à sua expulsão. Aconteceu comigo também, acabei fazendo o mesmo movimento e fui expulso lá no Uzbequistão. São coisas que acontecem no futebol”, analisou.

Marta joga ou não? Rivaldo opina

Depois do bom desempenho da Seleção nos jogos em que Marta esteve fora, muitos torcedores passaram a defender que a estrela da equipe comece a final na reserva. Rivaldo dá, então, sua opinião sobre o assunto.

“Posso dar minha opinião: se eu fosse a Marta, respeitaria muito as jogadoras, principalmente a que está no seu lugar como titular. Conversaria com o treinador para manter o mesmo time e preferiria ficar no banco, pedindo para entrar no momento que fosse necessário no segundo tempo. É um jogo difícil, em que pode acontecer qualquer coisa. É uma partida que se a Seleção perder, e se a derrota for com ela saindo jogando, todo mundo poderá criticar porque a Marta foi escalada como titular”, opinou, antes de completar:

“Temos que aguardar a decisão do treinador. Sabemos que ela é super importante para nossa seleção, mas o time vem de dois jogos bons sem a Marta. Será uma boa dor de cabeça para o Arthur Elias. Nossas atletas souberam jogar sem a Marta como referência lá na linha de frente, elas conseguiram correr brilhantemente e deram conta de duas seleções fortíssimas. Se o Brasil estiver bem, vai ser melhor para ela e se o jogo estiver difícil, sabemos que ela pode entrar e ajudar muito nessa briga pelo ouro da Seleção”, finalizou.

