Goiás x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte

O São Paulo visita o Goiás nesta quinta-feira (8/8), às 20h (de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista venceu o duelo de ida, no MorumBIS, por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que avança. Já o Esmeraldino precisa vencer por dois gols para levar o jogo para os pênaltis ou três para avançar direto as quartas de final da competição. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A narração desta partida é de Christian Rafael.