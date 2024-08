Edenilson assume culpa por pênalti perdido no Grêmio: ‘Incompetência minha’

A eliminação do Grêmio na Copa do Brasil para o Corinthians foi dolorosa para os torcedores. Após novo empate em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis, e o Tricolor teve um desempenho ruim, com três cobranças desperdiçadas. Uma delas foi de Edenilson. O jogador deixou em aberto a possibilidade de parar de bater as penalidades ou alterar a forma de cobrar.

O Grêmio abriu a série marcando com Reinaldo. Em seguida, veio Edenilson, um dos melhores cobradores do elenco, como ressaltou o técnico Renato Gaúcho. Contudo, bateu por cima e perdeu a primeira das três do Imortal – Cristaldo e Pavón também desperdiçaram.

“(Sentimento) É de incompetência, não tem o que dizer, é pedir desculpas. Treino todos os dias, sempre bati, mas acho que tem horas que tem que rever algumas coisas. Eu com certeza vou rever essa questão das penalidades, em momentos decisivos como esse tem que estar confiante para ajudar a equipe”, afirmou o volante.

Volante pode parar de bater pênalti no Grêmio

Em seguida, Edenilson não quis adiantar se cobraria pênalti em uma eventual decisão contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo será na próxima terça-feira (13), no Couto Pereira, em Curitiba. O jogador deixou claro que conversaria com o técnico Renato Gaúcho.

Na partida contra o Corinthians, Edenilson foi a campo nos minutos finais, dando a entender que entrou para ser um dos cobradores. O volante fez questão de destacar que o gramado não teve influência em sua cobrança.

“Vinha treinando, já tinha conversado que podia contar comigo. Incompetência minha, tem que assumir. A marca estava ruim para os dois, não é desculpa. Acabei arrastando a trava na marca e peguei errado na bola, incompetência minha e assumo”.

O Grêmio volta a campo neste sábado, para enfrentar o Cuiabá, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o duelo contra o Fluminense será na terça-feira, também às 19h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.