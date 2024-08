Daronco aponta ‘gesto obsceno’ de Abel, do Palmeiras, na súmula

Abel é expulso por gesto obsceno, no duelo entre Palmeiras e Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Amazon)

A CBF divulgou nesta quinta-feira a súmula do jogo de volta entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Anderson Daronco explicou a expulsão do técnico Abel Ferreira por “praticar gesto obsceno”.

“Expulsei aos 38 minutos do 2º tempo, após revisão na ARA, o Técnico da equipe do Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, por praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas”, registrou na súmula.

Na reta final do jogo, Abel acabou recebendo o cartão vermelho direto. Ele se irritou com a arbitragem e acabou fazendo um gesto obsceno. O VAR recomendou a expulsão. Daronco não observou o gesto no primeiro momento.

Em entrevista ao “Canal do André Hernan”, o treinador, aliás, se explicou do gesto. Abel nega que foi em direção à arbitragem da partida e deu o seu ponto de vista sobre o lance.

“Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que não concordo. E como foi uma arbitragem sobretudo na segunda parte em que parou muito. É preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem”, disse Abel.

O documento, aliás, não relata outros acontecimentos. Após o jogo, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que houve uma confusão com pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo pressão com os árbitros. Nada foi escrito neste sentido.

