Bernal é regularizado pelo Fluminense e pode estrear contra o Vasco

Bernal treina normalmente com os companheiros do Flu - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Fluminense conseguiu regularizar Facundo Bernal. Mesmo com o site do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF enfrentando uma instabilidade, o Tricolor adotou o método alternativo utilizado pela entidade e conseguiu fazer o registro. Assim, ele pode ficar à disposição para enfrentar o Vasco, neste sábado, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

O volante uruguaio dependia de alguns documentos. Por ser estrangeiro, tirou visto para poder trabalhar no Brasil, o que foi resolvido na última quarta-feira. A data limite para resolver as burocracias era até, no máximo, às 18h59 desta sexta-feira.

LEIA MAIS: Técnica e qualidade nos passes: conheça Facundo Bernal, reforço do Fluminense

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área, afinal, ele tem 1,87 m de altura. O jogador pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do volante André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra. No entanto, até o momento, essa negociação não avançou.

O Fluminense, em suma, fez um grande investimento em Bernal. Especificamente, foram US$ 3,6 milhões, cerca de R$ 20 milhões, por 60% dos direitos do atleta, adquiridos do Defensor (URU), seu antigo clube. Além de Bernal, o clube também trouxe o atacante Kevin Serna e o zagueiro Ignácio, ambos vindos do futebol peruano.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.