Botafogo pede posição da CBF sobre expulsão de Gregore contra o Bahia

O Botafogo registrou mais uma reclamação à CBF por conta de arbitragem, Desta vez, o Alvinegra reclama daexpulsão do volante Gregore, no duelo com o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube, em ofício, pediu gravações na íntegra do VAR e um posicionamento oficial da Comissão de Arbitragem sobre o lance.

“Ocorre que, de maneira totalmente descabida, o árbitro de vídeo chamou o de campo para revisar a jogada, culminando com a expulsão do atleta Gregore, prejudicando o Botafogo, que se viu obrigado a atuar com um atleta a menos durante toda a segunda etapa, mas também o espetáculo, sem que nada que justificasse a expulsão tivesse ocorrido”, diz o documento.

“A insatisfação é geral e irrestrita, até porque, a cada dia, a péssima qualidade demonstrada mancha ainda mais os campeonatos nacionais e desvaloriza o principal esporte brasileiro”, disse.

O Botafogo também relembrou a entidade do lance envolvendo Tchê Tchê, no jogo contra o Vasco. Na ocasião, o volante saiu ferido de campo, mas não houve a expulsão de Hugo Moura. No contexto, questionou eventuais lesões como caráter validor para expulsões.

Em 2024, o Botafogo enviou o quarto ofício enviado à entidade. Entretanto, segundo o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, não teve resposta até o momento. Ele publicou essa informação em sua conta oficial no X. Após a eliminação na última quarta-feira, John Textor e jogadores saíram na bronca contra a arbitragem.

Alegação da arbitragem

O árbitro Rafael Rodrigo Klein alegou que o jogador alvinegro ”atingiu com a mão o rosto com uso de força excessiva”.O jogador recebeu o cartão vermelho direto após Rafael analisar o VAR.

