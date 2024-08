Paysandu x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos visita o Paysandu nesta sexta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 34 pontos, mas vê Novorizontino e Mirassol muito próximos. Assim, precisa da vitória para se manter na primeira posição. Já o Papão é o 14° colocado, com 24 somados e busca os três pontos para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Paysandu

O Papão está a seis pontos do acesso e a cinco da zona de rebaixamento. Assim, todo cuidado é pouco. Vencer após três rodadas seria fundamental para “pegar o elevador” na classificação e retomar a confiança, Quintana ainda está em processo de recondicionamento físico e segue fora. Além disso, Michel Macedo e Nicolas, ambos com dores na coxa, são dúvidas. A grande esperança do Paysandu é Cazares, que iniciou a Série B justamente no Santos, mas vem se destacando na equipe paraense.

Como chega o Santos

Em contrapartida, o Peixe não terá o zagueiro Gil e o lateral-direito JP Chermont. O defensor veterano foi preservado da partida e ficará na Baixada Santista para realizar trabalhos físicos e se curar de dores musculares. Já o jovem lateral torceu o tornozelo e está no departamento médico. Para a zaga, João Basso, que retornou de empréstimo após passagem pelo futebol português, deve ser o titular. Além disso, Rodrigo Ferreira deve ganhar uma chance na ala direita. Por fim, o time do meio para frente deve ser o mesmo que empatou com o Sport na rodada passada.

PAYSANDU X SANTOS

Série B-2024 – 20ª rodada

Data e horário: 9/8/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

PAYSANDU: Diogo Silva; Edílson, Carlão, Lucas Maia e Kevyn; Jean Dias, João Viera, Leandro Vilela e Paulinho Bóia; Cazares e Ruan Ribeiro. Técnico: Hélio dos Anjos.

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelli dos Santos Tavares (AL)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

