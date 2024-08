Roger Machado terá desfalque na zaga para duelo do Internacional pelo Brasileirão

O Internacional terá um desfalque na defesa para a partida contra o Athletico no domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. O defensor Gabriel Mercado está com uma pubalgia e foi afastado das atividades físicas.

Desse modo, a expectativa é que o argentino retorne no duelo contra o Juventude, no dia 14 de agosto, partida atrasada ainda da 6ª rodada do Brasileirão, devido aos problemas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Gabriel, aliás, foi titular em três das quatro partidas sob o comando de Roger Machado no Internacional. Portanto, o treinador precisará modificar sua equipe para o jogo no Estádio Beira-Rio. Sem Mercado, a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Vitão e Robert Renan, com Igor Gomes correndo por fora pela posição.

Internacional é o 16° do Campeonato Brasileiro

Entrentando, o elenco colorado se apresenta nesta sexta-feira (9), às 10h, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. O time gaúcho é o 16º colocado do Brasileirão, portanto, soma 21 pontos. Apenas uma colocação acima do Z4.

