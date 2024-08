Rival do São Paulo na Libertadores confirma a chegada de Nico López

Um nome conhecido do torcedor do Nacional está de volta ao Bolso. Nos canais oficiais, o clube que enfrenta o São Paulo, nas oitavas de final da Libertadores, anunciou a chegada do atacante Nico López.

O jogador de 30 anos de idade chega para sua segunda passagem no Trico através de acordo com validade até maio de 2025. Antes, Nico estava no futebol mexicano onde passou cinco temporadas no Tigres e outras duas no Pachuca.

Com formação na base do Nacional, Diente rodou sem grande brilho por Itália (Roma, Udinese, Hellas Verona) e Espanha, pelo Granada, antes da segunda passagem no clube charrúa. E foi nesse momento que ele alcançou destaque suficiente (11 gols e uma assistência em 21 partidas) para chamar a atenção do Internacional.

Entre 2016 e 2019, Nico López angariou altos e baixos no Colorado onde seus melhores anos, em números, vieram em 2017 e 2018. Ao todo, o uruguaio participou de 168 compromissos com 40 gols e 17 assistências. Logo após esse período, ele foi negociado com o Tigres por quase dez milhões de dólares (quase R$ 41 milhões, na cotação da época) e construiu sua história no México.

Chegadas e partidas

Se, de um lado, o técnico Martín Lasarte ganhou uma alternativa ofensiva, o lateral-direito Rafael Haller está de saída. Isso porque o clube que joga contra o São Paulo nos dias 15 e 22 de agosto confirmou o empréstimo do atleta de 23 anos para o Atlético-GO. O contrato tem validade até o fim de 2024.

