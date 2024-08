Corinthians e VaideBet: ex-diretor depõe e afirma existir crime organizado no clube

Rubão acabou demitido do Corinthians e agora está envolvido em caso de empresa - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, popularmente conhecido como Rubão, prestou depoimento à polícia na condição de testemunha no inquérito que investiga possíveis crimes relacionados ao contrato de patrocínio entre o clube e a casa de apostas VaideBet.

Rubão, aliás, alega ter ouvido do presidente do Corinthians, Augusto Mello, que não fez a ponte entre o clube e a empresa. Contudo, no contrato, foi destinada uma comissão de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design, de propriedade de Alex Cassundé, que trabalhou na campanha eleitoral de Augusto.

Ao sair do depoimento, Rubão afirmou que o crime organizado está instaurado no Corinthians. No entanto, o ex-dirigente não apresentou nenhuma prova sobre essa afirmação.

“Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando no Corinthians. O Corinthians é um clube familiar, e precisamos tomar cuidado com isso. A instituição está acima de tudo, acima de qualquer vaidade. Se o Conselho não tirar o Augusto, a Justiça tira”, disse Rubão.

Rubão afirma que haverá impeachment no Corinthians

Rubão, contudo, demonstra confiança de que o atual presidente do Timão não terminará seu mandato, que vai até 2026. Segundo o ex-diretor, se não houver um processo de impeachment, o presidente será retirado do cargo pela Justiça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.