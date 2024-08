Torcida do Goiás entra em confronto na reta final da partida na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, Goiás e São Paulo empataram sem gols na Serrinha, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por vencer no jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor avançou a fase quartas de final do torneio. Agora, a equipe aguarda o sorteio para descobrir quem será o próximo adversário.

Na reta final do confronto, a torcida do Goiás, irritada com a eliminação, protagonizou mais uma cena triste para o futebol brasileiro. Uma confusão no setor da torcida organizada gerou uma onda de agressões, que fizeram o árbitro apitar o fim da partida.

Pelas imagens veiculadas na transmissão, foi possível identificar um torcedor sair amparado por seguranças das arquibancadas. Ainda deu tempo de ele ameaçar outros torcedores que estavam no setor.

Logo depois de muita correria, a polícia foi até o local para acalmar os ânimos. Os próprios jogadores do Goiás pediram calma, pois temiam uma punição com a perda de mando de campo. Sem a Copa do Brasil, o Goiás foca a sua atenção na Série B. O próximo jogo será contra o Ceará, na Serrinha.

