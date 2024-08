Lucas Moura elogia São Paulo e lamenta expulsão de Alan Franco

Lucas Moura foi um dos melhores jogadores do São Paulo no empate contra o Goiás - (crédito: Foto: Paulo Pinto /São Paulo)

Nesta quinta-feira (8), o São Paulo empatou sem gols contra o Goiás e carimbou uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na Serrinha, o Tricolor soube controlar o esmeraldino e Lucas Moura saiu como um dos principais em campo.

Na visão do camisa 7, o seu time controlou bem as ações e entende que um jogo de mata-mata é feito de muita dificuldade. Além disso, Lucas Moura também falou sobre Alan Franco, zagueiro que foi expulso nos minutos finais logo depois de confusão com Galhardo, do Goiás.

“Jogo difícil, a gente sabia que eles vinham pra cima. Mata-mata é assim, não dá pra ser o melhor futebol. Conseguimos suportar bem, decisão é assim. Eles vieram pra cima, seguramos o ímpeto deles. Alan tá numa fase espetacular, é um grande desfalque, mas oportunidade para outro jogador entrar. Conseguimos controlar bem o jogo, classificação era nosso objetivo”.

Agora, o São Paulo de Lucas Moura aguarda o sorteio na próxima semana na sede da CBF para descobrir quem será o adversário nas quartas de final. Enquanto isso, a equipe volta a focar no Brasileirão. No domingo (11), o adversário é o Atlético-GO, no MorumBIS.

