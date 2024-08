Segundo colocado na semi, Isaquias vai à briga pelo ouro no C1 1000m

Vaires-sur-Marne (FRA) — Um dia após lamentar a última colocação na final da canoa dupla 500m, ao lado de Jacky Godmann, Isaquias Queiroz terá nova chance de pódio e de defesa de título olímpico. Nesta sexta-feira (9/8), o baiano de Ubaitaba comemorou a classificação para a disputa pelo ouro do C1 1000m.

Isaquias Queiroz fechou a semifinal do C2 500M não somente entre os quatro primeiros, mas com vice-liderança, na marca de 3min44s80. Embora tenha administrado a prova no início e acompanhado os líderes, aumentou o ritmo na última parcial para fechar atrás somente do alemão Sebastian Brendel (3min44s78). O polonês Wiktor Glazaunow (3min45s30) e Carlo Tacchini (3min45s42) completaram o páreo.

Isaquias Queiroz tem nova oportunidade de se igualar aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael como maior medalhista masculino do país em Jogos Olímpicos. No entanto, não tem mais possibilidade de fechar Paris-2024 como recordista de conquistas, ao lado de Rebeca Andrade. A decisão por medalha no C1 1000m será ainda nesta sexta-feira, às 8h50 (de Brasília)

A ginasta fechou a participação em competições na Cidade Luz com um ouro, duas pratas e um bronze nesta edição. Tornou-se a segunda atleta e faturar mais de duas medalhas em uma única edição. Até então, o único brasileiro que havia comemorado a façanha era justamente Isaquias Queiroz, com as pratas no C1 1000m e C2 1000m e o bronze no C1 200m na versão do Rio de Janeiro.