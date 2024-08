Saiba quanto Isaquias Queiroz vai ganhar pela medalha de prata

O baiano Isaquias Queiroz terminou na segunda colocação e conquistou a medalha de prata na final da canoa individual 1000m, nesta sexta-feira (9/8). Além da medalha com a imagem da Torre Eiffel, o atleta receberá uma quantia em dinheiro pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pela conquista. O valor é de R$ 210 mil.

Leia também: Governo isenta imposto sobre prêmios recebidos por medalhistas olímpicos

Isaquias abriu os primeiros metros de prova com a quarta colocação. Na segunda metade, imprimiu ritmo maior para não se distanciar da zona de medalha. No entanto, viu o tcheco Martin Fuksa abrir vantagem pelo ouro. Insistente, Isaquias aproveitou os últimos 250m para brigar pela medalha de prata e ultrapassar o romeno Serghei Tarnovschi e levar o segundo lugar, com tempo 3min44s33.

Queiroz está no panteão dos grandes atletas olímpicos brasileiros. Essa conquista colocou o baiano no mesmo patamar dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael como maior medalhista masculino do país nos Jogos Olímpicos.