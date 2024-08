PSG anuncia a contratação do zagueiro equatoriano Willian Pacho

Willian Pacho é mais um reforço do PSG para a próxima temporada - (crédito: - Foto: Divulgação / PSG)

O PSG anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), a contratação do primeiro equatoriano da história do clube. Trata-se do zagueiro Willian Pacho, de 22 anos, que atuou pelo Eintracht Frankfurt na última temporada e chega para reforçar o setor defensivo.

Depois de disputar a Copa América pela seleção do Equador, o jogador chega à equipe parisiense por 45 milhões de euros (R$ 275,4 milhões), segundo a imprensa local. Pacho, portanto, vestirá a camisa 51 ao longo da temporada.

Dessa forma, o jogador assinou contrato de cinco anos e se tornou o terceiro reforço para o técnico Luis Enrique na atual janela de transferências. Antes dele, o PSG anunciou o meia João Neves, vindo do Benfica, por quem pagou cerca de 60 milhões de euros, e o goleiro russo Safonov.

Revelado nas categorias de base do Independiente del Valle, o jogador deixou o Equador ainda aos 20 anos. Na época, atuou na Bélgica, contratado pelo Royal Antwerp. Na temporada passada, jogou pelo Eintracht Frankfurt, onde chamou a atenção do clube francês.

Por fim, a equipe parisiense estreia pelo Campeonato Francês no dia 18 (domingo), com horário a ser definido, contra o Le Havre, no Stade Océane.

