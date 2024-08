Real Madrid tem interesse em Laporte após título da Eurocopa

Laporte com a camisa do seu atual clube, o Al-Nassr - (crédito: - Foto: Divulgação / Al Nassr)

Depois de perder o jovem Leny Yoro para o Manchester United na concorrência, o Real Madrid segue na busca por um zagueiro. De acordo com o jornal “As”, o técnico Carlo Ancelotti deu aval para a contratação de Aymeric Laporte, do Al-Nassr, que conquistou a Eurocopa com a Espanha.

No momento, o ex-Manchester City tem contrato de mais dois anos com o clube da Arábia Saudita, mas seu empresário negocia a saída imediata. O clube árabe contratou o espanhol por 27,5 milhões de euros na temporada passada. Em campo, o defensor foi um dos primeiros jogadores estrangeiros, atuando na Arábia Saudita, a se manifestar negativamente sobre a vida no país. Em janeiro, ele afirmou que há muitos atletas descontentes. Ainda segundo a publicação, o clube merengue não deseja investir na transferência de um jogador de 30 anos. Nesse sentido, o intuito é conseguir a liberação com o Al-Nassr. Por fim, o Real Madrid encerrou a série de amistosos nos Estados Unidos e se prepara para estrear no Campeonato Espanhol no dia 18 (domingo, às 16h30 (de Brasília), no Iberostar, contra o Mallorca.

