Barcelona anuncia contratação de Dani Olmo, destaque da Eurocopa

O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira (9), a contratação do meia Dani Olmo, que estava no RB Leipzig, até junho de 2030 Assim, prevaleceu o desejo do jogador, que estava no radar de Chelsea e Manchester City, de atuar pelo clube espanhol, no qual defendeu nas categorias de base. A cláusula de rescisão no novo clube será de cerca de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 bilhões).

Dessa forma, o jogador chega ao clube depois de se destacar pela Espanha na conquista da Eurocopa, quando se tornou titular após a lesão de Pedri. Em campo, o atleta fez três gols e duas assistências em seis jogos na competição continental.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e com a SkySports da Alemanha, o clube catalão irá desembolsar 55 milhões de euros (R$ 340 milhões na cotação atual) para contar com o atleta de 26 anos. Metas e bônus podem render mais sete milhões de euros para o Leipzig.

Por fim, o atleta esteve em 148 partidas pelo clube alemão, marcou 29 gols e deu 31 assistências. Antes disso, defendeu as cores do Dínamo Zagreb, da Croácia.

