Rômulo Rodriguez celebra reação do Fluminense no Brasileirão Sub-20

A equipe sub-20 do Fluminense está sem perder há onze jogos e figura na zona de classificação dos campeonatos Carioca e Brasileiro. Assim, os Moleques de Xerém chegaram ao G8 depois de vencer o líder Palmeiras por 2 a 1, ao passo que tem encaminhada a vaga nas quartas de final do Estadual. O técnico Rômulo Rodriguez falou sobre a ascensão do time.

“Estamos bastante orgulhosos do que a equipe produziu em campo. Ganhar do líder da competição, mesmo sob nossos domínios, não é fácil. Conseguimos ser competitivos e comandar as ações durante toda a partida, como tínhamos projetado antes do jogo. Então, fizemos por merecer. A vitória ficou em boas mãos e, ainda bem, nos deu a entrada que tanto esperávamos no G-8. Agora que sentimos o gostinho de figurar entre os oito, não queremos deixar. Não podemos mais sair de lá”, declarou.

Fatores para a arrancada

O time conquistou na quarta-feira passada (07), no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, sua quinta vitória consecutiva na competição, na qual defende uma invencibilidade de seis partidas. Dessa forma, na avaliação do comandante, alguns fatores são determinantes para explicar a arrancada.



“Estamos em um momento realmente muito positivo. O que queremos é ser constantes, continuar pontuando. Oscilamos no início, mas, agora, conseguimos ser um time mais maduro, tomar decisões melhores, ter coerência nas nossas atitudes e entender os momentos certos do jogo. É o que pretendemos fazer. Se formos conscientes, temos tudo para pontuar e, quem sabe, sair dos últimos dois jogos com vitória para nos firmarmos no G-8, que é nosso objetivo”, disse.

Por fim, a molecada enfrenta o Vasco, neste domingo (11), às 10h, em casa, pela décima e penúltima rodada da Taça Guanabara, precisando apenas de um empate para avançar de forma antecipada.



