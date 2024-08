Goleira pega pênalti no último minuto e Alemanha fica com a medalha de bronze

Em um roteiro de filme, a Alemanha superou a Espanha nesta sexta-feira (9), no Parc Olympique Lyonnais e ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. A autora do gol foi Gwinn, de pênalti, após ela mesmo ser atropelada pela goleira Cata Coll dentro da área. Contudo, a heroína mesmo foi a goleira Berger, que defendeu um pênalti no último minuto do jogo e garantiu a quinta medalha olímpica na história do futebol feminino para as alemãs, sendo o quarto bronze. Já as atuais campeãs mundiais deixam a França sem nenhuma medalha olímpica.

Primeiro tempo morno na disputa do Bronze

Espanha e Alemanha fizeram um primeiro tempo recheado de disputas de bola no setor do meio de campo. Contudo, não tivemos muitas chances de gol na primeira etapa. A seleção espanhola acertou o travessão da goleira Berger duas vezes. A primeira vez com Abelleira, em cobrança de falta, que quase pegou a arqueira alemã desprevenida. Depois com Bonmatí, com uma bela finalização na área. Aliás, no rebote, Hermoso teve a chance, mas foi bloqueada na hora certa. A Alemanha. por sua vez, chegou principalmente em bolas paradas, mas deu pouco trabalho para a goleira Cata Coll.

Alemanha cresce no segundo tempo

A etapa final começou da mesma forma que acabou o primeiro tempo. A Espanha tinha a posse de bola, enquanto a Alemanha buscava o contra-ataque. Contudo, o jogo seguia muito parelho no meio de campo e com poucas oportunidades. As alemãs suportaram a pressão inicial e começaram a se soltar na partida. Primeiro, Minge deu chute perigoso rasteiro, que passou tirando tinta da trave. Depois. Gwinn recebeu lindo cruzamento, mas cabeceou por cima do gol.

Alemanha abre o placar de pênalti e fica com o bronze

Com mais oportunidades no segundo tempo, as alemãs viram que as atuais campeãs mundiais não eram tudo isso. Assim, em lançamento primoroso, Gwinn saiu na cara do gol e acabou atropelada pela goleira Cata Coll. A própria meio-campista foi para a bola, deslocou a arqueira e abriu o placar. A Alemanha ainda teve mais uma grande chance de matar o jogo. Schüller saiu na cara do gol, mas parou em um milagre da arqueira espanhola. Aliás, a Espanha sentiu o tento sofrido e se lançou para o ataque, mas começou a abusar nos cruzamentos. Em um deles, Hermoso cabeceou com perigo e parou em uma defesaça de Berger. Paralluelo também teve ao menos duas oportunidades, mas pecou nas finalizações.

Goleira alemã pega pênalti no minuto final

A partida se caminhava para a vitória da Alemanha quando no último minuto, a juíza apitou pênalti para a Espanha, após Lucía García ser derrubada por Minge. Na cobrança, Alexia Putellas, eleita duas vezes a melhor do mundo, parou em grande defesa da goleira Berger, que se tornou a grande heroína alemã e garantiu a medalha de bronze para a Alemanha.

ESPANHA 0X1 ALEMANHA

Disputa da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris-2024

Data e horário: quarta-feira, 09/08/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

ESPANHA: Cata Coll; Ona Batlle,Oihane Hernández (Carmona, 26’/2ºT) , Laia Aleixandri e Codina (Lucía García, 39’/2ºT); Abelleira (Guijarro, 39’/2ºT), Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Athenea (Caldentey, 26’/2ºT), Hermoso e Salma Paralluelo. Técnica: Montse Tomé.

ALEMANHA: Ann-Katrin Berger; Linder, Kathrin-Julia Hendrich, Marina Hegering e Felicitas Rauch; Nusken, Gwinn (Doorsoun, 50’/2ºT) e Popp; Klara Bühl (Schuller, intervalo); Jule Brand e Janina Minge. Técnico: Horst Hrubesch.

Gols: Gwinn, aos 19’/2ºT (0-1)

Árbitra: Katia García (MEX)

Cartões Amarelos: Cata Coll (ESP)

