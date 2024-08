Reações: Prata de Isaquias Queiroz ‘trava’ web e tira fôlego de torcedores

As reações nas redes sociais comprovam o tamanho de Isaquias Queiroz para canoagem brasileira. A conquista da medalha de prata, garantida na manhã desta sexta-feira (9), tirou o fôlego de torcedores e envolveu até mesmo narradores esportivos de Portugal, que não esconderam a empolgação com o desempenho do atleta na reta final da prova de C1 1000m.

Recordista olímpico brasileiro entre homens, Isaquias Queiroz precisou superar a própria saúde física e mental para retornar ao pódio nas Olimpíadas de Paris. Apesar do tempo afastado das atividades, a volta do atleta correspondeu às expectativas do brasileiro e, por isso, a euforia tomou conta da web.

O alvoroço também se justifica pelo desempenho do canoísta na prova C1 1000m. Isso porque ele ocupava a quinta colocação até os metros finais e avançou de forma impressionante para conquistar mais uma prata para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Reações na web

A prova de Isaquias Queiroz tirou o fôlego até dos mais experientes, como Galvão Bueno, que arriscou uma narração inusitada direto de Paris.

Isaquias, é prata, é prata, é prata!!!

Quinta medalha desse fenômeno olímpico!! ???????????? pic.twitter.com/0T2SMJetue — Galvão Bueno (@galvaobueno) August 9, 2024

Atletas também se manifestaram sobre a conquista do canoísta brasileiro, mas os internautas levaram o nome do atleta aos assuntos mais comentados das redes sociais nesta manhã. Os brasileiros não esconderam o orgulho com o pódio, mas principalmente com a superação de Isaquias para deixar a quinta colocação nos metros finais.

cara isso daqui eh loucura até a última passagem ele tava em 5 lugar os comentarista falando que ele precisava de um MILAGRE e o milagre se chama isaquias queiroz pic.twitter.com/8nDmTb0XES — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) August 9, 2024

QUE ABSURDO! O Isaquias Queiroz estava em 5º nos últimos 200 metros e tirou essa diferença toda aí e foi buscar a MEDALHA DE PRATA. MONSTRO! ÍDOLO DO ESPORTE BRASILEIRO!!! pic.twitter.com/nkgOFGZZ4n — Sincerão (@oficialsincerao) August 9, 2024

Portugueses vão à loucura com Isaquias Queiroz

Isaquias Queiroz, chamado de ‘força da natureza’ pela transmissão brasileira, também mobilizou narradores da RTP de Portugal. Os portugueses não esconderam a torcida pelo canoísta e, assim como os brasileiros, vibraram com o resultado final da prova.

???????????????? Comentaristas portugueses da RTP torcem por Isaquias Queiroz e pelo Brasil: "Vamos lá, Brasil!"pic.twitter.com/I1MIymoz4c — Pedro Vieira ???????? (@PedroVieira_25) August 9, 2024

