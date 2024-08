‘Força da natureza’: narração da prova de Isaquias Queiroz comove internautas

A decisão de se afastar do esporte em 2023 poderia ter custado a classificação de Isaquias Queiroz às Olimpíadas de Paris 2024. Mas como diz o narrador Everaldo Marques, o canoísta brasileiro é uma ‘força da natureza’ e além de se garantir nos Jogos Olímpicos, o atleta ainda conquistou mais uma medalha para quadro brasileiro. A narração do locutor, aliás, também comoveu torcedores que acompanhavam a prova até os minutos finais.

“O que Isaquias fez nos últimos 150 m algo que só quem não é desse mundo consegue fazer. Mais 100 m de disputa e ele pegava o ouro tranquilamente. Jamais esquecerei dessa narração do Everaldo Marques às 8h da manhã de sexta-feira”, escreveu um torcedor.

Isaquias ocupava a quinta colocação geral após 500 metros de prova da canoagem C1 1000 m. No entanto, faltando menos de 200 m para o fim da disputa, o canoísta brasileiro ativou o ‘modo turbo’, deixou três adversários para trás e conquistou a medalha de prata.

Narração repercute nas redes sociais

Se Isaquias Queiroz entrou para história com uma prova emocionante, então o narrador Everaldo Marques entrou junto. Brasileiros disseram que a narração dos metros finais será sempre lembrada quando mencionarmos o feito do canoísta nas Olimpíadas de Paris 2024.

Final de prova espetacular do Isaquías Queiroz, emocionante essa medalha ???????????? E a narração do Everaldo Marques e os comentários do Fernando Fernandes só engrandece ainda mais o momento. Digno de como realmente foi a prova. Genial!pic.twitter.com/pwpjWfrMLL — Bebeto da Academia (@paulobebeto07) August 9, 2024

Confira

“(…) Faltando menos de 500 metros para o fim da prova, e o Isaquias começa a crescer daqui para frente. O Isaquias está a 20 metros do primeiro colocado e cerca de nove metros atrás do atleta da medalha de bronze (…). Mas o Isaquias já vai crescendo para tentar brigar pelo bronze, vamos que dá pódio para se tornar um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, quem sabe com o quinto pódio da carreira. São os últimos 150 metros, ele está crescendo, quem sabe dá até prata”.

“São os últimos 90 metros. Mas ele assumiu a terceira colocação, ele já assumiu. Rema, Isaquias! Rema que dá prata! Atenção! Medalha de prata para Isaquias Queiroz, uma força da natureza. Uma força da natureza! Quinta medalha olímpica desse monstro”.

A narração , o sprint final, tudo culminou numa cena histórica e linda. Você é RIDÍCULO, Isaquias! ????????????????????pic.twitter.com/f0HNuw3DhV — Licínio (@lenindisse) August 9, 2024

Isaquias Queiroz faz história

O feito da manhã desta sexta-feira (9) levou Isaquias Queiroz ao topo dos atletas masculinos do esporte brasileiro. Agora, ele soma cinco medalhas olímpicas na carreira e se igual aos maiores vencedores entre homens no Brasil – ao lado de Torben Grael e Robert Scheidt. O trio fica atrás de Rebeca Andrade, com seis no total.

