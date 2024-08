Flamengo define data para eleição presidencial. Veja os candidatos!

O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (9), a data da eleição presidencial para o próximo triênio (2025-2027). A votação acontecerá no dia 9 de dezembro, das 08h às 21h (de Brasília), na Gávea, sede social do clube. Até o momento, quatro sócios já se candidataram ao pleito.

Os candidatos são: Rodrigo Dunshee, BAP, Maurício Gomes e Wallim Vasconcelos. Desses, o primeiro tem o apoio de Rodolfo Landim, atual presidente. O prazo para as candidaturas é até o dia 30 de setembro.

Outras votações no dia 9 de dezembro

Além da votação para presidente do Flamengo, os sócios também elegerão os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo do clube e os suplentes, além de definir os nomes que farão parte do Corpo Transitório do Conselho de Administração do Rubro-Negro e os suplentes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.