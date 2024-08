São Paulo tem ‘saldo negativo’ e fará poucas trocas na lista da Libertadores

Esta sexta-feira (9) marca o último dia para os times da Libertadores fazerem trocas na sua lista de inscritos. Contudo, para o São Paulo, poucas mudanças devem acontecer. Com seis baixas e apenas duas contratações, o clube ainda não conseguiu trazer os reforços que desejava e não terá novidades para as oitavas de final da competição.

O regulamento do torneio prevê até cinco trocas na lista para os clubes que avançaram até as oitavas de final. Tecnicamente, o São Paulo tem até as 19h (de Brasília) desta sexta-feira para realizar as trocas. O clube também pode, até este horário, fazer a inscrição provisória de algum atleta, precisando apresentar os documentos necessários até segunda-feira (12), às 15h.

Da lista atual, quatro jogadores não estão mais no elenco. Diego Costa foi vendido ao Krasnodar, Nikão foi emprestado ao Athletico-PR e Iba Ly, à Inter de Limeira. Por fim, James Rodríguez rescindiu contrato com o São Paulo. Além disso, Pablo Maia e Alisson estão no departamento médico e, sem previsão de retorno, podem sair provisoriamente da lista.

Por outro lado, Zubeldía tem dois reforços: os volantes Marcos Antônio, recentemente contratado, e Liziero, que voltou de empréstimo e ganhou chances nos últimos jogos. Contudo, existia a expectativa da chegada de mais um meio-campista, um zagueiro e um lateral-esquerdo, o que não se concretizou.

Rival do São Paulo se reforça para a Libertadores

Rival do São Paulo nas oitavas de final, o Nacional-URU contratou dois reforços relevantes nos últimos dias: o zagueiro Sebastián Coates e o atacante Nico López, ídolos do clube. Esta situação preocupou a comissão técnica, que não conseguiu se reforçar como gostaria.

Se passar pelo Nacional, o São Paulo terá nova oportunidade de inscrever jogadores na Libertadores antes das quartas de final (três trocas) e semifinais (três trocas).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.