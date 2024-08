Borré sofre lesão muscular e será desfalque no Internacional por um mês

Borré disputa bola com Giay durante partida entre Internacional e Palmeiras no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O técnico do Internacional terá que driblar a ausência de mais um jogador para a sequência da temporada. Isso porque houve a confirmação de que o atacante Rafael Borré sofreu lesão muscular na coxa esquerda. O clube divulgou comunicado, nesta sexta-feira (09), que exames de imagem constataram o problema. Assim, a previsão para ele retornar aos gramados é de quatro semanas, segundo o boletim médico.

A preocupação com uma possível contusão muscular ocorreu durante o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último compromisso da equipe. No duelo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o colombiano precisou deixar o gramado no intervalo. Desta forma, Lucca entrou em seu lugar. Mesmo que Borré estivesse em condições de atuar, já seria uma baixa para o próximo compromisso. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no embate com o Palmeiras.

Roger sofre com desfalques e dúvidas para escalar o Internacional

Ou seja, ele vai cumprir suspensão automática no duelo com o Athletico, em partida válida pela 22ª rodada da Séria A. Aliás, com o desfalque do atacante, Thiago Maia deve voltar ao time titular após se recuperar também de lesão muscular na coxa esquerda. Outra ausência certa no time é o veterano zagueiro Mercado, que está com uma pubalgia.

A propósito, o sistema defensivo é uma preocupação para o técnico Roger Machado. Isso porque o lateral-direito Bustos e o zagueiro Vitão são dúvidas para o confronto com o Furacão. Até porque ambos estão sendo negociados pelo Colorado. O primeiro tem tratativas com o River Plate, da Argentina. Já o segundo está em conversas mais longas com o Real Betis, da Espanha.

Na lateral direita, o comandante improvisou o volante Bruno Gomes em um teste. Já na zaga, Igor Gomes ficou com a vaga nos treinamentos. Desse modo, o provável time titular do Inter deve ser: Rochet; Bruno Gomes, Igor Gomes, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Valencia.

O elenco do Internacional ainda terá uma última atividade, neste sábado (10), no CT Morada dos Quero-Queros, antes de sua seguinte partida. Exatamente o confronto com o Athletico, que vai ocorrer no próximo domingo (11), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Vale ressaltar que o embate será válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

