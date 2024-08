Estêvão treina em reapresentação e se aproxima de retorno ao Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (9) e iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo, no domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia foi a participação do atacante Estêvão, que trabalhou junto com seus companheiros nas atividades.

Estêvão está fora há praticamente duas semanas por um entorse no tornozelo esquerdo. Nesta sexta-feira, ele iniciou a transição física para os gramados e se aproximou do retorno. Ele se machucou na partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e desfalcou o Verdão nos embates contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e contra o Internacional, pelo torneio de pontos corridos.

Aliás, ele estava voltando depois de uma semana de ausência, por entorses no mesmo tornozelo e joelho esquerdo na partida contra o Botafogo. O primeiro caso havia sido mais leve, mas este segundo acabou sendo mais grave.

Apesar do avanço, Estêvão deve seguir fora do time contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que ele apareça na lista de relacionados contra o Botafogo, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O embate acontece na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Estêvão faz muita falta ao Palmeiras

Aliás, o Palmeiras tem o quinto melhor ataque do Brasileirão e Estêvão participou de quase um terço dos gols. O Alviverde marcou 28 vezes até o momento na competição, e Estêvão anotou cinco e deu quatro assistências. Isso significa que ele participou de 32,14% dos gols. Mostrando assim sua importância na equipe e que seu retorno seja ainda mais significativo.

