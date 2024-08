Em jogo festivo pelos 15 anos do título brasileiro de 2009, Adriano faz golaço. Veja!

Os jogadores campeões brasileiros pelo Flamengo em 2009 organizaram um jogo festivo para celebrar os 15 anos da conquista. O evento aconteceu na noite de quinta-feira (8), em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, na Arena Romeirão. A equipe rubro-negra, que contou com alguns atletas daquele time histórico, venceu o Time de Estrelas, que jogou com as cores do Grêmio (adversário da última rodada do hexacampeonato) por 6 a 3. Aliás o gol que mais chamou a atenção foi de Adriano Imperador, de peito.

Veja o gol de Adriano!

Olha o gol do Adriano (Imperador) no amistoso amigos do Ronaldo Angelim x Amigos do Adriano em celebração aos 15 anos do título do Brasileirão de 2009. Jogo acontece agora na Arena Romeirão em Juazeiro do Norte e conta com Petckovic, Léo Moura, Juan, Zé Roberto, Airton… pic.twitter.com/iFrDD52JKR — Blog do Kempes (@kempao) August 9, 2024

Os jogadores campeões do Campeonato Brasileiro de 2009 que participaram do amistoso foram: Adriano, Léo Moura, Álvaro, R. Angelim e Juan; Airton, Toró, Jonatas e Petkovic; Zé Roberto e Adriano Imperador.

Já do outro lado do campo, o Time das Estrelas contou com: Carlos Germano, Wendel, Odvan, Jonas, Júnior Penta; Amaral, Nasa, Marcelinho Paraíba, Bechara; Túlio Maravilha e Lúcio Bala.

