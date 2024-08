Brasileiros provocam espanholas após derrota para Alemanha: ‘Também não joga bola?’

A maestria do brasileiro para torcer é equivalente ao talento que tem para secar. Não à toa, os torcedores se deliciaram com a derrota da Espanha para Alemanha, na manhã desta sexta-feira (9), pela disputa da terceira colocação do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Sendo assim, a seleção espanhola, atual campeã do mundo, se despediu de Paris sem subir ao pódio – o que gerou uma série de memes nas redes sociais.

Os brasileiros não perdoaram as declarações das jogadoras espanholas após a derrota para o Brasil na semifinal e, por isso, torceram pelo bronze da Alemanha nesta sexta-feira (9). A fala da atacante Jenni Hermoso, por exemplo, se tornou alvo de ironias nas redes sociais depois da confirmação do quarto lugar nos Jogos Olímpicos.

“Quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol… Mas, no final, o que contam são os gols”, disse Hermoso à rádio espanhola Cadena Cope após derrota para o Brasil.

Brasileiros ironizam derrota da Espanha

Dias após a vitória do Brasil, a fala de Hermoso voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, no entanto, a revolta deu espaço à ironia entre os brasileiros: “A Alemanha também não joga futebol?”.

a espanha perdeu o bronze no futebol feminino kkkkk vão falar que a alemanha também não joga? pic.twitter.com/3BzFNnn0kV — Isabella Tavares (@uaitavares) August 9, 2024

a grande campeã mundial espanha perdeu o bronze para a alemanha, enquanto isso o país que não joga futebol já tem uma medalha garantida, que barra hein pic.twitter.com/BvBBiK45fm — bia (@anything4jjk) August 9, 2024

Alô Jenni Hermoso,

Já foi pra imprensa falar que a Alemanha não joga futebol? https://t.co/drYju5zZl2 — Ane with a N (@sad_but_top) August 9, 2024

Parece que a Alemanha ???????? também não joga futebol, gente — Mayra Siqueira (@mayrasiqueira) August 9, 2024

