Corinthians anuncia a contratação de Talles Magno

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (9) a contratação do atacante Talles Magno. O jogador de 22 anos estava no New York City, dos Estados Unidos, e chega por empréstimo de um ano com opção de prorrogação e preferência de compra. Ele aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para poder estrear.

Existe a expectativa que ele esteja em campo já neste sábado (10), contra o RB Bragantino, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, Talles é o quinto reforço do Timão nesta janela, que já anunciou as chegadas de Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles.

“Estou muito feliz. Sabemos que nunca se recusa uma proposta do Corinthians. É um clube muito grande. Estou aqui para novos desafios, estou aqui para brigar muito, para lutar. Para que a gente consiga muitas coisas positivas neste e no próximo ano”, disse o atacante, que vestirá a camisa de número 19.

Aliás, para contar com o jogador, o Corinthians vai desembolsar 1,5 milhão de dólares ao clube norte-americano, o que corresponde a aproximadamente R$ 8,5 milhões na cotação atual. Ele tem contrato com o New York City até 2026. O atacante tinha o desejo de retornar ao Brasil, o que ajudou o Timão nas negociações.

A carreira de Talles Magno antes do Corinthians

No time norte-americano desde a temporada 2021, Talles Magno tem o ano menos participativo. O grande motivo é uma lesão no joelho, que o deixou no departamento médico. Sendo assim, ele participou apenas de cinco jogos em 2024.

Revelado pelo Vasco, Talles Magno ganhou destaque em São Januário e rapidamente ganhou espaço nas seleções de base. Devido ao bom futebol, o New York City fechou a sua compra e desde então está nos Estados Unidos.

