Vasco tem lista extensa de pendurados contra o Fluminense

O Vasco conta com uma extensa lista de pendurados para o clássico com o Fluminense, neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão. Afinal, sete jogadores estão na berlinda e podem virar desfalques.

São eles: David, Hugo Moura (cinco amarelos), Adson, Rossi, João Victor, Victor Luís e Praxedes (dois). Assim, caso recebam cartão amarelo contra o rival Tricolor, cumprirão suspensão na rodada 23, contra o Criciúma, no dia 18.

Hugo Moura e Adson são os jogadores da lista considerados titulares, além de João Victor – este, porém, se recuperou de lesão e deve ficar no banco. David, por sua vez, perdeu o status de titular absoluto, e também deve ficar apenas como opção entre os reservas. Victor Luís, reserva imediato de Lucas Piton, vem entrando com frequência.

Já Rossi e Praxedes não causam tanta preocupação. Afinal, a dupla não consta entre os relacionados há quatro partidas. A última vez em que foram convocados foi no duelo contra o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão. Praxedes, aliás, está perto de deixar o clube.

Vasco tem “reforços”

Falando em suspensão, dois titulares voltam após ficarem fora do duelo contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (3), por este motivo. Paulo Henrique e Mateus Carvalho.

Além deles, outros jogadores foram poupados. Lucas Piton e Vegetti não começaram jogando, com o lateral-esquerdo sequer sendo relacionado. Já o Pirata não só entrou no intervalo, como contribuiu com assistência para o gol de Adson no empate por 2 a 2.

Neste jogo, nenhum dos que já estavam pendurados levou amarelo. Assim, não há desfalques por suspensão no time da Colina. Jair, Paulinho, Estrella e Coutinho, porém, estão lesionados e não vão a campo.

