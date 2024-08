Dono do Cruzeiro espera clássico com torcida dividida: ‘Bonito é com as duas’

Cruzeiro e Atlético entram em campo neste sábado (10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, se no gramado terão duas cores diferentes, as arquibancadas serão coloridas apenas por azul e branco. Isso por causa de um acordo entre as diretorias de Galo e Raposa, na época em que o time celeste ainda era de Ronaldo Fenômeno. No entanto, isso pode acabar a qualquer momento.

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, ressaltou que espera conversar com a diretoria do Galo para passar a ter clássicos com torcidas divididas a partir do Campeonato Mineiro de 2025.

“Espero que, no próximo ano, a gente crie rotina para a gente dividir o estádio no meio, com as duas torcidas. Bonito é o Mineirão com as duas torcidas. Quando for jogar contra o Atlético, lá (na Arena MRV), também ter as duas torcidas”, disse Pedrinho.

Recentemente, Rubens Menin, sócio majoritário do Galo, e Pedro Lourenço encontraram-se em uma festa. E em breve vão tocar no assunto.

“A gente tem conversado, mas não conversamos ainda sobre este assunto, não (dividir os camarotes). O Cruzeiro jogou lá sem torcida, aqui (Mineirão) vai ser sem torcida”, finalizou.

O Cruzeiro está melhor colocado que o Atlético no Campeonato Brasileiro. A Raposa está na quinta colocação, com 35 pontos. Já o Galo está na nona posição, com 28 somados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.