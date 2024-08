Brasil x Estados Unidos: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora! Brasil e Estados Unidos disputam, na tarde deste sábado (10), a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris. A partida será no Parc des Princes, casa do Paris Saint-German, às 12h (de Brasília). O perdedor do confronto fica com a medalha de prata.

A Seleção Brasileira chega para a decisão após deixar para trás França e Espanha na fase eliminatória. Já os Estados Unidos eliminaram Japão e Alemanha

A disputa pela medalha de bronze ficou entre a Espanha e Alemanha. Em confronto nesta sexta-feira, as alemãs venceram por 1 a 0.

Onde assistir

O jogo entre Brasil e Estados Unidos terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

Como está o Brasil

Com duas medalhas de prata, a Seleção Brasileira vai em busca do ouro inédito. Uma das esperanças de gol da Canarinho neste sábado é Gabi Portilho, que já marcou duas vezes na competição. Quem está de volta é Marta, que cumpriu suspensão nos jogos das quartas e semifinais. A dúvida, no entanto, é se ela começa no time titular.

Na véspera da partida, o técnico Arthur Elias não cravou a presença da Rainha do Futebol no time inicial.

“Ainda não (definiu escalação). É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção”, afirmou.

Como está os Estados Unidos

Com quatro medalhas de ouro na bagagem, além de uma prata e um bronze, os Estados Unidos têm Swanson, Smith e Rodman como os destaques nos Jogos. A técnica Emma Hayes, em coletiva de imprensa, explicou como a sua seleção trabalha com o favoritismo na decisão.

“É importante que as jogadoras tenham espaço para respirar e relaxar e não deixar tudo tão formal. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. E quando nós descontraímos, nós descontraímos. Isso é importante”, detalhou.

BRASIL X ESTADOS UNIDOS

Olimpíada 2024 – Final

Data e horário: 10/8/2024, 12h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

BRASIL: Lorena, Lauren, Tarciane e Thais Ferreira (Rafaelle); Duda Sampaio, Yaya e Ana Vitória; Jheniffer (Marta), Gabi Portilho e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

ESTADOS UNIDOS: Naeher; Fox, Girma, Davidson e Dunn; Horan, Coffey e Rodman; Lavelle, Swamson e Smith. Técnica: Emma Hayes.

Árbitro: Tess Olofsson (SWE)

Auxiliares: Almira Spahic (SWE) e Francesca Di Monte (ITA)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

