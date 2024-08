Reforço! Flamengo acerta contratação de promessa paraguaia

Promessa do futebol paraguaio na área! O Flamengo acertou, na tarde desta sexta-feira (9), a contratação do meia Jorge Mora, de apenas 18 anos, junto ao Sol de América. O jogador chegará em definitivo no clube carioca com contrato de cinco anos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Ainda de acordo com o jornalista, o meia vai defender a equipe do sub-20 do time carioca. No entanto, o planejamento para a promessa paraguaia é que, na sequência, Jorge Mora possa atuar pelo profissional do Rubro-Negro, priorizando assim, seu desenvolvimento durante a transição.

Segundo o portal Trivela, a transferência de Jorge Mora para o Flamengo deve custar cerca de R$ 1,7 milhão por 50% dos direitos econômicos.

LEIA MAIS: De la Cruz treina no Flamengo e pode voltar contra o Palmeiras

Para conseguir a contratação do jogador, o Flamengo venceu uma forte concorrência brasileira. O Fortaleza estava em negociações avançadas para contar com o jogador no elenco. No entanto, em uma reviravolta, o clube carioca conseguiu negociar e terá Jorge Mora em breve no Rio de Janeiro.

Um dos destaques da equipe do Sol de América, Jorge Mora já jogou na seleção de base do Paraguai. Ele chamou atenção no sul-americano sub-17 de 2023 e ganhou notoriedade desde então. Ele disputou nove partidas e teve três participações em gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.