City x Manchester United: escalações, arbitragem e onde assistir

Dia de clássico decisivo no futebol inglês. City e Manchester United se enfrentam, neste sábado (10), às 11h (de Brasília), pela disputa do título da ‘Community Shield’, a Supercopa inglesa, no Estádio de Wembley, em Londres. O derby coloca frente a frente o atual campeão da Premier League diante do vencedor da Copa da Inglaterra.

Como chega o City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola chega para esta decisão depois de uma pré-temporada complicada. Isto porque, em quatro amistosos, o City teve duas derrotas, um empate, e uma vitória.

Além disso, o goleiro Ederson aparece como dúvida após ficar de fora do amistoso contra o Chelsea. Os prováveis desfalques são os finalistas da Eurocopa 2024 Rodri, Phil Foden, Kyle Walker e John Stones, que ainda não retornaram aos treinos com a equipe principal.

No entanto, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Ruben Dias, Manuel Akanji, Matheus Nunes e o novo reforço brasileiro, Savinho, participaram dos treinos durante a semana e devem ser relacionados para o jogo.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United terá alguns problemas para a decisão deste sábado. O recém-contratado Leny Yoro, além de Rasmus Hojlund e Tyrell Malacia, lesionados, estão fora da partida. Ao mesmo tempo, Harry Maguire, Victor Lindelof e Jonny Evans são dúvidas.

Mas, os Red Devils também têm motivos para comemorar. Principal contratação na janela, Joshua Zirkzee, que custou cerca de R$ 236 milhões, pode fazer sua estreia pelo time. Além disso, o técnico Erik ten Hag poderá contar com Bruno Fernandes, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez, Diogo Dalot e Alejandro Garnacho.

City x Manchester United

Final da ‘Community Shield’, a Supercopa inglesa

Data e horário: sábado, 10/08/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

City: Stefan Ortega; Rico Lewis, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Kovacic e De Bruyne; Oscar Bobb, Bernardo Silva e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Harry Amass; Casemiro, Mainoo; Amad Diallo e Bruno Fernandes; Rashford e Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

Árbitro: Jarred Gillett

VAR: Peter Bankes

Onde assistir: ESPN e Disney+

